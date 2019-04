E aí vamos falar sobre currículo?

O que precisa ter um currículo para ser bom?

Muitas vezes as pessoas acham que colocar , uma lista de coisas vai chamar a atenção do empregador, pois é até poderia ser , mas o que realmente chama a atenção daquele que esta contratando é a objetividade e a experiência de quem concorre a vaga.

Hoje estamos trazendo um passo a passo da construção do currículo ideal. Mas lembrando que para cada vaga de trabalho existe um formato de currículo profissional.

Vamos lá:

O que é um currículo?

Um currículo, ou CV (de curriculum vitae), é um documento no qual um profissional descreve sua experiência profissional, formação acadêmica, conhecimentos, dados pessoais e outras informações relevantes para o cargo desejado.

Por que é importante ter um bom currículo?

Como mencionamos anteriormente, o currículo é um documento indispensável para qualquer profissional que esteja procurando um emprego. O principal motivo disso é porque, provavelmente, esse será o único documento que você entregará ao se candidatar a uma vaga e será a primeira referência que os empregadores ou as empresas terão sobre você.

Passo a Passo:

1- Dados pessoais e uma foto ( mas cuidado a foto deve trazer seriedade).

2- Apresentação (Coloque seus objetivos profissionais)

3- Qualificação profissional: (Coloque cursos que tenham haver com a vaga de nada adianta colocar cursos fora do perfil da vaga);

4- Experiência Profissional: (Vamos dizer a mesma coisa da experiência profissional, de nada adianta colocar algo que não soma com a vaga);

5- Indicações profissionais: Importante ter um profissional de referência como base para indicação;

6- Experiências pessoais: Coloque coisas positivas sobre voê ex: voluntariado ou coisas que venham agregar com a área , ex: Lider do grupo de jovens – para uma vaga em uma empresa assistencial fará toda diferença. Mas nunca coloque fatos da sua vida intima.

7- E cuidado com as redes sociais , hoje são a porta de entrada para as contratações.

8- Faça seu perfil no Linkedin e seu Curriculo Lattes na plataforma Paulo Freire-vale a pena!

E boa sorte , caso tenha dúvidas se inscreva na ITECPR TALENTOS ( 30935444 ou 998308016) e podemos auxilia-lo de forma GRATUITA na construção de seu currículo e quem sabe auxilia-lo na sua formação para o mercado de trabalho.