O que é vitamina B12?

As vitaminas são fundamentais para execução de uma série de funções, trabalhando em conjunto para realização de reações que auxiliam na regularização do metabolismo. Um exemplo é a cobalamina, conhecida como vitamina B12, ela auxilia no metabolismo do sistema nervoso e também na manutenção das células vermelhas do corpo contribuindo para formação e integridade, também na síntese do DNA, RNA e mielina. Não produzimos a vitamina B12 e precisamos ingeri-la através de alimentos ou suplementos. Ela pode ser obtida através da ingestão de carnes, ovos, leites e derivados. A sua deficiência acarreta alterações no metabolismo.

Benefícios da vitamina B12

Atua na prevenção e recuperação do DNA, anemia megaloblástica, diminui o risco de depressão, manutenção do sistema nervoso central e melhora do funcionamento do sistema sanguíneo e cardiovascular.

Deficiência de vitamina B12

A deficiência de vitamina B12 causa fadiga, mau-humor, anemia, danos nos nervos e confusão mental entre outros sintomas.

Fonte: https://blog.nutrify.com.br/a-importancia-da-vitamina-b12/