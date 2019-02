Olá pessoal na coluna deste mês, vamos tratar sobre a qualificação de forma rápida.

Hoje o mercado de trabalho não perdoa, quem tem uma qualificação sempre está a frente de seu tempo. Mas muitas vezes buscar uma qualificação é algo muito difícil, pois os valores da qualificação são altos, a falta de tempo não nos permite, pois todos nós precisamos trabalhar, então como vamos buscar formação profissional?

Em busca rápida no site SINE – encontramos vagas para Operador de Empilhadeira, o salário em média é de 1800,00 reais, com benefícios e a carga horária é de 40h semanais. Para você que busca uma OPORTUNIDADE no mercado, grandes empresas buscam profissionais qualificados na área. E aonde buscar? Como funciona?

O curso de OPERADOR DE EMPILHADEIRA, custa em média 220,00 reais, até promoções de 160,00 reais, a duração é de 20h de curso ou seja dois encontros, sendo aula prática e teórica, alguns cursos chegam até 40h. Aqui no Pinheirinho encontramos escolas técnicas que oferecem o curso uma vez por mês, é o caso da ITECPR, próximo ao Condor Umbará, assim como mais duas escolas técnicas no Pinheirinho, Capão Raso e Portão.

O operador de Empilhadeira é um curso que pode ser feito por homens e mulheres a partir dos 18 anos de idade.

O que é a profissão de operador de empilhadeira?

Esse profissional é responsável por operar uma máquina chamada empilhadeira, na qual lida com paletes que contem materiais – industriais, de produção, produtos alimentícios em mercados – para dentro e fora do estoque.

Formação

Não é exigido nível superior para este cargo. É preciso realizar curso técnico e treinamentos tanto teóricos quanto práticos, com carga de simulação para que o operador de empilhadeira obtenha experiência sem causar nenhum dano em um carregamento de verdade. Há várias técnicas de carregamento e vários tipos de carga. O profissional deve estar completamente seguro de que está agindo da maneira correta para que não aconteça nenhum tipo de acidente de trabalho, danificando a carga ou causando algum dano físico ou até mortal às pessoas próximas ao carregamento e ao material a ser transportado.