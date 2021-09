O Hospital Municipal do Idoso, no Pinheirinho, recebeu na segunda-feira, dia 30, a doação de três mil fraldas da comunidade evangélica Alcance. A entrega foi realizada no pátio do hospital pelo pastor Marciano Ortencio ao vice-prefeito Eduardo Pimentel.

“Curitiba se mostrou muito solidária na pandemia e esta doação é mais uma prova disso”, agradeceu o vice-prefeito.

A secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, também agradeceu a doação, assim como o diretor executivo do hospital, Peterson de Souza.

A quantidade doada pelo projeto social da igreja Alcance é suficiente para a demanda de 30 dias dos pacientes do hospital.

Segundo o pastor Marciano, os fiéis arrecadaram, no total, quase dez mil fraldas, que serão repartidas entre outros hospitais e asilos.

“O Hospital do Idoso realiza um trabalho sério pela nossa cidade”, disse o pastor, ao justificar a escolha da unidade para ser beneficiária da doação.

O hospital é administrado pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) da Prefeitura de Curitiba, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A entrega foi acompanhada pelo diretor-geral da Feas, Sezifredo Paz, e pelo diretor técnico do hospital, Clóvis Cechinel.