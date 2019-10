ÁRIES – Começará a sentir forte atração por alguém que conheceu há pouco tempo. O período será melhor na rotina fazendo somente aquilo que foi programado antes. Evite confusões e aguarde novas propostas e oportunidades que irão surgir.

TOURO – A proximidade de uma pessoa especial em sua vida lhe dará muito prazer. A palavra dita de forma impensada é que pode se tornar obstáculo sério e duradouro. É tempo de construir sólidas relações. A vida a dois vai melhorar pela sua sensualidade e afeto.

GÊMEOS – Evite dar o pontapé inicial em algo que ainda requer prosseguimento. Sendo mais compreensivo e amistoso, poderá aproximar-se com mais confiança e demonstrar suas intenções. O talento teatral pode ajudar a obter a atenção de todos.

CÂNCER – Neste período é melhor evitar a todo custo, brigas ou mesmo discussões, o que pode ser desastroso. Por isso estar ao lado de pessoa querida e com quem se relaciona bem reforça bastante a sua autoconfiança. O que fizer e foi programado trará sucesso.

LEÃO – Momento que requer seguir a rotina e fazer somente aquilo que foi programado antes. O contato com um maior número de pessoas abrirá sua mente para novas possibilidades. Vão surgir novas situações, mas não force nada, deixe acontecer.

VIRGEM – Tensões em alguns setores de sua vida podem afetar o relacionamento amoroso. Fortaleça seus desejos, encontrando forma de colocá-los em prática com ajuda de pessoas em quem confia. Época favorável à relação com as outras pessoas e para a atividade social.

LIBRA – Dê o melhor de si dispondo-se a reconhecer as suas deficiências. Este é o momento de modificar atitudes, evitando perdas por atitudes dúbias e indecisas que podem se tornar obstáculo sério e duradouro para que se estabeleça a confiança entre as pessoas a sua volta.

ESCORPIÃO – Precisa superar as pendências emocionais e não ficar remoendo mais situações do passado. Tome atitude na hora certa, sem vacilar ou voltar atrás depois que se decidir sobre qual o caminho deverá seguir. Aguarde o aniversário para agir, antes pode ter perdas.

SAGITÁRIO – Procure combater os excessos e mantenha hábitos saudáveis no período. Levar adiante coisas inéditas e pioneiras poderá dar bom resultado. A Lua em Touro vai ser determinante para encerrar situações que envolvam o lar e o ambiente doméstico.

CAPRICÓRNIO – A realização pessoal e a valorização da vida são pontos altos. Momento de manter o ânimo e obter boas soluções para a carreira profissional. Não se aventure por caminhos que parecem atraentes, mas que o levará a desorientação pessoal neste período.

AQUÁRIO – Iniciar nova atividade ligada a pesquisas, meio de comunicação ou descobertas cientificas será fundamental para renovar sua mente. Procure opções que tragam renovação de seus conceitos e ideias através do contato com pessoas diferentes que irão ajudar.

PEIXES – Assuntos sociais e familiares estão em alta e ajudam a manter o equilíbrio financeiro e ajudam a ganhar mais dinheiro. A palavra dita de forma impensada é que pode se tornar obstáculo sério e duradouro para que se estabeleça a confiança em um relacionamento.