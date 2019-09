ÁRIES – Seja prático e tome as atitudes que foram bem pensadas e antes criadas em sua mente. Aproveite para realizar melhorias no ambiente, tanto no lar como no trabalho. Solte as amarras, abandone o que não dá mais e procuro o novo nesse período.

TOURO – O romantismo e a esperança revelam o seu lado mais crédulo. Não alimente desejos impossíveis que acabam provocando decepções. Precisa refletir mais que agir. Faça uma revisão de suas condições evitando gastar dinheiro à toa.

GÊMEOS – Muita afetividade ajudará a melhorar o relacionamento familiar. Mesmo assim, a insatisfação tende a afastá-lo da família. Evite a tentativa que leva ao erro devido à sensibilidade ampliada e as emoções colocadas em grau alto.

CÂNCER – Manter a sobriedade é bom. Um senso maior da realidade pode te pessimista. No entanto, transformações são possíveis neste momento. As confusões no trabalho logo serão resolvidas ao tomar uma atitude firme e decisiva.

LEÃO – O período é cheio de oportunidades e motivação para o trabalho, pois agora é possível perceber o que deve e precisa ser feito. Melhora na situação financeira, com compras de bens materiais e chance de receber dinheiro até o final deste período.

VIRGEM – O Sol em seu signo vai aumentar o interesse pela vida e dar motivação para o trabalho. Boa disposição leva a contatos mais intensos, novas amizades e um novo trabalho. Espere chegar o aniversário para resolver o que o importuna agora.

LIBRA – Evite atitude passional que será responsável por crises na relação amorosa. Bom para os assuntos novos e modernos ficarem em destaque e obter as soluções esperadas. Mantenha a rotina, evitando viagens e mudanças de última hora que podem atrapalhar tudo.

ESCORPIÃO – Pode alcançar uma posição mais estável desde que não imponha nada e evite atritos e dificuldades. Algumas dificuldades podem ser superadas tomando atitudes firmes e racionais. Use de tato ao lidar com as pessoas durante este período.

SAGITÁRIO – Fica mais difícil de aceitar controle, regras impostas e exigências. Por isso, tudo o que fuja do normal e pré-estabelecido, chamará a atenção. A Lua aumenta o interesse por tudo o que é novo, moderno e inédito. Mudanças podem ser feitas.

CAPRICÓRNIO – Elimine o que não serve mais, e receberá novos bens e objetos pessoais. Doe a quem vai usar àquilo que não quer mais e será mais fácil receber algo novo. O romantismo e a disposição para o que é novo surgem acentuados.

AQUÁRIO – Evite atritos com familiares, empregados ou amigos. As atitudes egoístas também geram rompimentos e afastam pessoa querida. A Lua em seu signo ajuda a aprender algo novo e exercitar novas aptidões.

PEIXES – Evite compromissos que exijam decisões importantes, mudanças de casa, questões importantes com relação à saúde, início de relacionamentos que se pretende sejam duradouros. Evite encanações e complicações.