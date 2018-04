Comemorando os 325 anos da Capital do Paraná, em sessão solene realizada no dia 26 de março, os vereadores aproveitaram para prestar sua homenagem a pessoas que se destacaram em seu trabalho ou serviço à comunidade curitibana.

De nossa região foram homenageados em nome do vereador Tico Kusma a Dra. Catarina Harue Yagueshita diretora da Policlínica Capão Raso e o Radialista Alceni Vieira da Radio Curitibana.

Também os vereadores Tito Zeglin e Mauro Bobato apresentaram seus homenageados.