Um homem de 29 anos foi detido por guardas municipais na Rua da Cidadania do Bairro Novo, na tarde da quarta-feira (20/5). Com ele foi encontrado um um revólver carregado.

O homem foi abordado após uma servidora pública que estava no local ter alertado os guardas. Segundo o inspetor Jonatas Lima, responsável pelo núcleo Bairro Novo da GM, ele estava com atitude suspeita ao redor dos carros no estacionamento da Rua da Cidadania.

Após revista pessoal, foi encontrado um revólver sem registro, com munições, e constatado que o homem usava tornozeleira eletrônica. Ele, que responde pelo crime de homicídio e tem antecedentes por tráfico de drogas, foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.