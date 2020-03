Especialista orienta sobre trabalho produtivo na companhia dos filhos

Com o avanço da pandemia do COVID-19 e a recomendação para que todos fiquem em suas residências de quarentena se juntou ao fechamento das escolas e os pais foram para casa, só que agora com a companhia das crianças em tempo integral.

Este mudar o mindset para o home office, deixou muitos perdidos, ansiosos, com medo e confusos. A educadora parental Camila Antunes, comenta ser natural esta confusão diante da situação é inédita e desafiadora: “podemos encarar este momento como um teste. É uma oportunidade de fortalecer os vínculos com os filhos e entregar nosso trabalho. Este período vai exigir de nós bastante resiliência e paciência, mas é também uma enorme oportunidade de crescermos e nos mostrarmos capazes de novos modelos de trabalho e de relação”.

Visando auxiliar estes pais a especialista separou cinco dicas que apresentamos resumidamente aqui:

1. Convoque a família para uma reunião de alinhamentos

Convoque todos os membros da casa para uma reunião onde será explicado sobre a situação do vírus e sobre os desafios dessa fase. Seja honesto com as crianças e as convide a assumir as responsabilidades da casa e das tarefas do dia.

Uma rotina definida garante previsibilidade e segurança para a família.

Liste as suas tarefas profissionais previamente e as atividades das crianças (se tiverem compromissos da escola em ambiente virtual, por exemplo, ou tarefas domésticas como arrumar as camas e colocar a mesa).

Coloque na rotina o tempo de cada atividade. As crianças adoram se envolver de maneira útil e isso desperta o senso de pertencimento delas.

Aproveite para acrescentar e não, necessariamente, mudar o que já está estabelecido no lar.

2. Estabeleça seu local de trabalho

É preciso deixar claro para todos que você estará trabalhando naquele espaço.

Faça o mesmo com as crianças e defina o local das atividades escolares e brincadeiras. Tire o pijama, se arrume, estabeleça hora para começar e terminar.

Combine com um código para momentos em que não é permitido interrupção.

3. Mantenha o bom humor e empatia

O que está acontecendo é uma novidade para todos. Comece o dia respirando e entendendo que as coisas não serão como se estivéssemos vivendo a normalidade. Aceite os desafios.

Com os filhos, lembre-os do que foi combinado. Isso precisa ser sempre relembrado.

4. Considere intervalos de conexão

Crianças querem se sentir aceitas e estão todo tempo buscando isso. Por isso é importante convidar a criança a participar na construção de uma nova rotina da casa nessa fase.

Divida as tarefas e coloque intervalos para que todos fiquem juntos por alguns instantes, tipo 25 minutos de atividade e 5 de intervalo.

5. Acolha as suas próprias emoções

Impossível acolher as emoções de alguém sem antes cuidar de si mesmo.

Inclua na rotina uma dose de auto-cuidado (meditação, exercício, yoga etc) para que consiga se equilibrar emocionalmente. É importante não transmitir medo ou preocupação excessiva, mas deixar as crianças saberem que também “sentimos” com tantas mudanças.