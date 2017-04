Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Teatro Guaíra recebe o espetáculo “E Foram Quase Felizes Para Sempre” em maio

A atriz Heloisa Périssé retorna a Curitiba para apresentação única da comédia solo “E Foram Quase Felizes Para Sempre”. O espetáculo acontecerá no Teatro Guaíra no dia 28/05, domingo, às 19h. Os ingressos já estão à venda no site do Disk Ingressos (http://www.diskingressos.com.br/evento/5739) e nos quiosques da empresa nos shoppings Estação, Mueller e Palladium.

“E Foram Quase Felizes Para Sempre” é a primeira comédia solo escrita e encenada por Heloisa Périssé. Dirigida por Suzana Garcia, a trama se passa na noite de autógrafos da escritora Letícia Amado, que passou um ano e meio viajando atrás dos melhores resorts, praias e hotéis para produzir seu livro, chamado “Cantinho Pra Dois”.

Mas, antes do lançamento, Leticia encerrou seu relacionamento de onze anos com o marido. E, agora, justamente na tão esperada noite de autógrafos, Leticia vê o ex-marido beijando uma nova namorada. Em tom de desabafo, mas com muitas risadas, a história contada por Heloisa tem tudo para fazer o público se identificar, ou, ao menos, se divertir bastante.

No palco, Heloisa Périssé se desdobra em várias personagens: a atriz vive tanto Leticia como a mãe da autora, a irmã, o pai, o ex, a melhor amiga e até a terapeuta. A apresentação em maio no Guaíra será bastante especial, já que, circulando com a peça pelo Brasil desde 2013, a artista começa a se despedir deste espetáculo.

Heloisa Périssé

Desde criança, Heloisa Périssé sempre teve um lado muito forte para representar, principalmente na área humorística. A atriz estreou na TV durante a minissérie “Incidente em Antares”, passou pela “Escolinha do Professor Raimundo” e, desde então, é presença constante no entretenimento brasileiro, seja em novelas, no cinema ou no teatro.

Em “E Foram Quase Felizes Para Sempre”, Heloisa mostra seu amadurecimento como atriz capaz de produzir seu texto teatral e de transportar para o palco as histórias quem podem ser de muitas mulheres e de muitos relacionamentos. Esta é a primeira aventura da atriz em um monólogo, depois de dez anos em cartaz com a peça “Cócegas”.

Serviço:

Heloisa Périssé em “E Foram Quase Felizes Para Sempre”

Dia 28 de maio de 2017, domingo, às 19h

Local: Teatro Guaíra (Grande Auditório) – R. XV de Novembro, 971, Centro

Ingressos: Plateia – R$ 90 (R$ 45 meia); 1º balcão – R$ 70 (R$ 35 meia); 2º balcão – R$ 50 (R$ 25 meia)

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/1700979886868879/