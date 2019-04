Uma empresa diferenciada. Esta é na verdade, a realidade da GUKI Bordados e Criações. Tudo ali é desenvolvido com muita dedicação visando atender a expectativa da clientela. No final todo trabalho é tratado como uma obra de arte.

Você leva sua ideia, seu desenho e a Simone se encarrega de transformar tudo isto em um lindo bordado.

Além de personalizar ou dar um toque especial em suas peças a Guki também tem um atendimento diferenciado podendo atender seu pedido de qualquer parte do país, com a experiência de receber e enviar o bordado solicitado com a garantia do melhor serviço. Neste sentido, para quem mora na região Metropolitana, a empresa tem um sistema de coleta e entrega com muita agilidade. Para isto basta consultar taxas e prazo de atendimento.

Mesmo com toda esta diversidade de trabalhos e qualidade de atendimento os serviços são desenvolvidos em valores justos e honestos, com rapidez, sem exigência de quantidade mínima.

Outro detalhe importante é que este trabalho de programação da sua arte para o sistema de pontos para o bordado é feito gratuitamente.

Entre em contato e você vai entender a razão da garantia de um atendimento personalizado para atender a todas as suas exigência.

Atendimento e agendamento via WhatsApp é feito pelo telefone 41-99966-5978.

Bordados e Criações Guki

• Bordados • Enxovais para Bebês • Artesanatos • Robe personalizados • Personalização de Uniformes Escolares

WhatsApp 99966-5978 – Rua Emílio Gleber, 505 | Colombo