Registramos hoje, com orgulho, a homenagem recebida na semana passada pela amiga Guiomar Drabeski, uma funcionária pública exemplar que há muitos anos desenvolve com muita competência e dedicação na Prefeitura Municipal, em geral aqui na Regional Pinheirinho. Aqui nos juntamos ao colegas para levar a Guiomar os nossos parabéns pela merecida lembrança do comando do nosso querido 5º Blog da Pinheirinho.

“Recebo com muita honra, e compartilho com o Administrador Sr. João Luiz Cordeiro e toda a maravilhosa Equipe da Administração Regional do Pinheirinho!

Celebrando a certificação de “Amiga do Batalhão”, Guiomar levou seu agradecimento “aos Amigos do Batalhão, em especial ao Tenente Coronel Eron Pacheco da Silva, Comandante do 5º Batalhão Logístico do Exército Brasileiro.”

Os colegas de trabalho celebraram a homenagem com estas palavras:

“Valor de bons serviços prestados por Guiomar Drabeski, Servidora Municipal de Curitiba – Regional do Pinheirinho.

O 5º Batalhão Logístico do Exército Brasileiro, concedeu homenagem aos relevantes serviços prestados à organização Militar.

Em nome de toda nossa Equipe Parabéns!!!

Joelcio Daluz; Emiliano Rocha; Enilson Ribeiro; Gilberto Bedin; Elisethe; Isac Santos; Noeli; Kuberski Machado; Ligiane Santos; Jonathas Silva Vaz; Isaías; Claudio; Alcione Mainardes; Amauri; Vanderlei; José; Beto; Davi; Paula; Mauricio Rodrigues e Adoison.”