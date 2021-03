Exercícios simples que duram meia hora mas podem ajudar a manter sua forma utilizando pequenos espaços em sua casa.

Antes de começar

Separe um espaço: pode ser a sala, o quarto, o quintal…

Tire todos os objetos que possam representar algum risco de acidente.

Atenção com pisos escorregadios, tapetes…

Faça um aquecimento com uma esteira ou caminhada antes: inicie num ritmo lento, gestos básicos, sem exagero e pode ir aumentando a dificuldade, o tempo assim que melhore sua resistência.

Fique atento aos sintomas: O ideal é fazer um esforço no limite de sua capacidade (sinta o seu limite).

Em caso de mal-estar, falta de ar, febre ou outros desconfortos, pare e procure um médico.

O treino

Veja a sequência toda antes de iniciar.

Procure dar uma nota de 0 a 10 para seu esforço. Procure chegar até 7. Depois com o tempo pode ir se adequando com seu corpo. Sem exagerar, mas também sem relaxar. Sempre precisa de algum esforço.

Cada exercício deve ser feito por um tempo de 30 segundos.

Pode dar uma paradinha de dez segundos enquanto se prepara para o exercício seguinte. Se tiver pressão alta amplie esse período de repouso.

A sessão completa deve durar uma média de oito minutos. Ao final de cada sessão, pare para recuperar o fôlego.

Em seguida repita mais duas vezes cada exercício.

O alongamento: quando terminar, estique os membros – sem exageros

Treine pelo menos cinco vezes na semana.

