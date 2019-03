Olá! Em uma reportagem recente na TV, vi que pesquisas recentes concluíram que o guaraná em pó em uso contínuo fornece longevidade e ainda protege contra o câncer. Então vamos saber um pouquinho mais sobre essa maravilha?

O guaraná em pó, derivado do mesmo fruto que dá origem ao refrigerante, é consumido por suas propriedades estimulantes. A principal delas é a cafeína em alta concentração. É utilizado para combater o cansaço físico e mental. Por ser mais fraco do que os demais inibidores de sono e ser associado a propriedades naturais da fruta, costuma ser considerado inofensivo. O risco de dependência é baixo: quando ocorre, é devido à cafeína.

A concentração de cafeína presente no guaraná em pó pode ser até quatro vezes maior que a encontrada no café, fornecendo efeitos com duração média de seis horas.

PropriedadesPropriedadesEstimulando a liberação de dopamina e adrenalina na circulação sanguínea, o pó de guaraná é empregado para conferir vigor e retirar o sono, sendo amplamente utilizado por estudantes e profissionais que enfrentam grandes jornadas de trabalho. Previne também cãibras, enxaquecas, problemas gastrointestinais e até mesmo a arteriosclerose.Além de cafeína e teobromina, o pó de guaraná contém fibras vegetais, amido, ácido tânico, cálcio, ferro, fósforo, potássio, tiamina e vitamina A.

Benefícios• Estimula a renovação das células, mantendo a aparência sempre jovial e prolonga a vida.• Funciona como um energético natural proporciona mais energia e disposição.• Facilita a capacidade de concentração e raciocínio.• Ajuda diminuir o excesso de glicose e colesterol.• Age como um regulador intestinal.• Melhora enxaquecas e dores de cabeça em geral.• Age como um tônico revigorante e rejuvenescedor.O guaraná, assim como outros antioxidantes, como o Resveratrol presente na uva e a vitamina C, tem efeitos no controle da entrada da glicose para dentro da célula, que é a primeira etapa para gente se tornar obeso. Ou seja, o guaraná ajuda a controlar o peso.

Quantidade RecomendadaTomar uma colher de café (pequena) de guaraná em pó com um copo de água (ou sua bebida preferida) em jejum, de preferência pela manhã. Caso necessite de energia suplementar, tomar dose similar nas primeiras horas da tarde.Cuidado: Guaraná demais é um perigo, principalmente para quem tem insônia ou é hipertenso.

Efeitos colateraisInsônia, nervosismo, taquicardia, palpitações e gastrite. Além disso, pode ocorrer dependência. Não são conhecidos riscos para a saúde ou efeitos colaterais com a administração correta das dosagens.

