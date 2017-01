Depois de diversas assinaturas para a finalização da Linha Verde, o prefeito Rafael Greca também faz o seu compromisso neste sentido ao assinar contrato de R$ 17 milhões com representantes da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Estes recursos são para a última etapa de obras do trecho da Linha Verde. E o dinheiro é francês.

“Nossa prioridade é terminar a Linha Verde e os projetos ambientais ao longo do Rio Barigui contratados com a AFD. Ao mesmo tempo já abrimos uma nova agenda de investimentos nas áreas do transporte e inovação”, afirmou Greca.