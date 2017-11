Na busca de incentivar, facilitar e destacar as potencialidades da cidade, o prefeito Rafael Greca vem desenvolvendo reuniões e encontros com os mais setores da população. Na quarta-feira, dia 25 de outubro recebeu o promotor da Campanha Mundial da Diabetes, médico Cristiano Toesca Espinhosa, bem como os coordenadores da campanha, Alexandra Carvalho e Guilherme Rasera.

Elogiando a iniciativa como fundamental para conscientização sobre a doença Greca lembrouda importância de um evento como este: “tão bem organizado e com propósito tão nobre aconteça na nossa cidade, trazendo informação para tantas pessoas”.

Dia 11 de novembro, no estacionamento do Palácio Iguaçu, é a data marcada para disponibilizar à comunidade, dez especialidades médicas focadas em diabetes, palestras e atividades culturais. “É importante agir na raiz do problema e despertar a população para os cuidados com a doença”, reforçou o médico Toesca Espinhosa.

Antes disto acontece o lançamento oficial, dia 5 de novembro com um passeio ciclístico saindo da Avenida Visconde de Guarapuava, às 9h30. Na reunião a presençada secretária municipal da Saúde, Márcia Cecília Huçulak, moradora do Pinheirinho.