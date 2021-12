Durante o lançamento do Natal de Curitiba, o prefeito Rafael Greca prestou uma homenagem e agradecimento ao presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, por estar presente desde a primeira edição do evento como patrocinador.

Segundo Greca, são 2 mil pessoas trabalhando no Natal de Curitiba, que representa a retomada econômica e a superação de um ano difícil para todos.

Zonta disse que assim como o prefeito, sempre foi um entusiasta do Natal de Curitiba. “Ver a evolução e a consolidação do Natal de Curitiba é gratificante, pois desde que ele foi idealizado o Condor comprou a ideia e esteve presente. É maravilhoso ver a cidade iluminada e a população vivendo os encantos desta data tão mágica”.

O Condor está patrocinando o Natal no Passeio Público, que terá uma programação especial com auto de Natal na Ilha dos Poetas aos finais de semana, um passeio drive-thru pelo Circuito Caminho de Luz, a Casa do Papai e da Mamãe Noel e exibições de filmes e apresentações de concertos no Coreto Digital.

Outro destaque do Natal Condor no Passeio Público é um piano gigante interativo, em que os visitantes vão poder tocar o jingle do Condor ao pisar nas teclas.

A programação inicia no dia 21 de novembro e segue até 30 de dezembro. A decoração fica até o dia 9 de janeiro.