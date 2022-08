O prefeito Rafael Greca recebeu na tarde desta quarta-feira (10/8), no Palácio Solar 29 de Março, moradores do bairro Umbará, na abrangência da Administração Regional Bairro Novo. O encontro serviu para o grupo apresentar sugestões de melhorias viárias para a região e para que o prefeito apresentasse detalhes do plano de pavimentação do município para as vias do bairro.

Desde 2017, quando Greca lançou o programa Asfalto Novo, o Umbará foi contemplado com mais de 9 km de asfalto em 16 ruas que tiveram requalificação do pavimento ou cobertura de asfalto sobre saibro. Nestes casos, as vias foram beneficiadas também com obras de drenagem, com implantação de bocas de lobo e galerias pluviais.

“Até 2024 serão asfaltadas todas as ruas já regularizadas do Umbará. Temos o objetivo de fazer, em toda a cidade, 100 km de asfalto em ruas de saibro, sem infraestrutura, porém só poderão ser contempladas as vias públicas urbanas, aquelas de interesse público e que estiverem adequadas à legislação”, disse Greca aos moradores.

O prefeito estava acompanhado da procuradora-geral do município, Vanessa Volpi, e dos secretários municipais de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues; do Urbanismo, Júlio Mazza e da assesora especial do Gabinete, Cibele Fernandes Dias. Também participaram o vereador Mauro Bobato e representantes da Regional Bairro Novo: James Maurício Schade (coordenador técnico); Romar Antonio de Oliveira (coordenador de Assuntos Comunitários) e Luci Terezinha de Gouveia (coordenadora de Atendimento).

Programação de obras

O secretário municipal de Obras Públicas contou aos moradores que o programa prevê outros 22 km de asfalto novo em 33 ruas do bairro. “São obras que estão em processo de programação, licitação ou contratação de projeto”, explicou Rodrigues.

Entre as ruas solicitadas pelo grupo para receber asfalto está a Manoel Miguel Alves Filho, que terá o saibro coberto com pavimento de qualidade em 742 metros e cujo projeto está em fase de contratação.

Manutenção

Além da pavimentação, as vias públicas contam com ações do programa Zeladoria Urbana, da Secretaria do Governo Municipal. Neste programa, as ruas da Regional Bairro Novo recebem manutenção constante. Somente no primeiro semestre, os trabalhos de tapa-buraco e manutenção de ruas de saibro somaram 207.985 metros, proporcionando mais segurança para motoristas e usuários de ônibus.

As ações são executadas por equipes próprias ou contratadas que trabalham para preservar a estrutura da cidade e deixar as ruas em melhores condições de uso, trazendo mais qualidade e segurança à população.

Solicitar obras

Qualquer cidadão pode solicitar asfalto para vias urbanas. Serviços de manutenção e de tapa-buraco podem ser solicitados pela Central 156, que fica disponível 24 horas e pode ser acessada pelo telefone, app ou site. Os pedidos para implantação de asfalto novo também podem ser feitos por meio do programa Fala Curitiba, de consultas públicas.