Antes do encerramento do ano o prefeito eleito Rafael Greca já apresentou o nome de todo o seu secretariado que assim pode ser empossado também no dia 1º de janeiro quando assume a chefia de executivo de Curitiba.

Também já foram anunciados outros nomes, muitos dos quais só vão se confirmar mesmo no ano que vem quando efetivamente tomarem posse.

Nas secretarias temos:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Maria Silvia Bacila Winkeler

SECRETARIA DE SAÚDE

Dr. João Carlos Baracho

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Vitor Pupi

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Sergio Tocchio

SECRETARIA DE GOVERNO

Luiz Jamur

SECRETARIA DE URBANISMO E ASSUNTOS METROPOLITANOS

Marcelo Ferraz

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Marcelo Cattani

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Eduardo Pimentel

SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Luiz Dâmaso Guzzi

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Carlos Calderon

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Algacir Mikalowski

SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO

Marcelo Richa

IPPUC

Reginaldo Reinert

Turismo

Tatiana Turra

FCC

Maurício Appel

Agência Curitiba Inovação e Tecnologia

Breno Lemos e Tiago Francisco da Silva

Cohab

José Lupion Neto

Fundação de Ação Social

Larissa Marsolik

IPMC

José Carlos Rauen

Curitiba S/A

Bruno Rocha

URBS

José Antonio Andreguetto

Relações Internacionais

Rodolpho Zanin Feijó

ICS

Dora Pizzatto

Procuradoria geral do Município

Vanessa Volpi