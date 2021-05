Inovação, tecnologia e cuidado em cada detalhe para atender às expectativas do cliente. Foi com essa combinação que a Grão de Gente superou os desafios que a pandemia trouxe para o mercado e alcançou um crescimento de 300% no último ano.

Parte deste resultado se deve às decisões estratégicas da marca, referência na venda de enxoval e decoração de quarto de bebê na América Latina. Após um investimento maciço em tecnologia, a Grão de Gente tem atualmente mais de 15 mil metros de parque fabril e passou a produzir o seu próprio tecido 100% algodão percal 180 fios.

Com isso, a empresa agora tem total controle do seu processo de fabricação, desde o fio de algodão até o produto final.

Respeito à qualidade mesmo produzindo em larga escala

Com mais de 6 milhões de visitas ao mês no site e 50 mil produtos exclusivos, a marca é a primeira opção de compra das gestantes que buscam o enxoval on-line. A Grão de Gente chega a receber 1,6 pedidos por minuto em seu site. E foi justamente para atender essa alta demanda que a marca expandiu a sua produção para confeccionar a própria matéria-prima.

Com teares de última geração, fibras naturais e a dedicação de uma equipe constantemente capacitada, o tecido de algodão Grão de Gente apresenta toque suave e gramatura de qualidade superior, o que resulta em produtos exclusivos e mais duráveis.

Por que o tecido 100% algodão é a melhor escolha para o bebê?

Reconhecido pela sua versatilidade em peças de vestuário e decoração, o algodão é especialmente importante quando pensamos em enxoval de bebê.

O tecido produzido pela Grão de Gente possui características hipoalergênicas, o que diminui as chances de desenvolvimento de alergias e previne a proliferação de fungos e bactérias.

Por ser feito de fibras naturais também é uma opção mais respirável e de toque macio, importante para proporcionar mais conforto para o bebê em qualquer estação do ano.

Sobre a Grão de Gente

A Grão de Gente é a maior marca de bebê da América Latina, sendo referência na venda de enxoval e artigos para decoração. Pioneira na criação de coleções exclusivas, a marca tem lançamentos semanais com as tendências que são sucesso no segmento, incluindo propostas para o público infantil.

A qualidade e inovação dos produtos também conquistaram os famosos. Nomes como Marília Mendonça, Patricia Abravanel, Sabrina Sato, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, entre outros, estão em seu seleto hall de clientes.