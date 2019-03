O Pinheirinho foi a primeira das dez regionais da cidade a receber, ainda no dia 12 de março o espetáculo teatral Auto de Fundação de Curitiba. Esta encenação levou para a Rua da Cidadania 326 estudantes de cinco escolas da Prefeitura, visando homenagear a Capital Paranaense no mês em que completa 326 anos. Até o final do mês as comemorações da data devem levar à apresentação do auto para um total de 2 mil crianças.

Emocionado e atento, o prefeito Rafael Greca acompanhou a apresentação. “É um texto cheio de amor e verdade, para transmitir às crianças e aos que virão que só pode ser moderna a cidade que consegue se manter eterna. Salve as tribos dos tinguis, dos africanos e dos europeus que contribuíram para Curitiba ser o que é: nossa cidade, nossa casa, nosso amor, nossa querência”, disse.