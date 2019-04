Da Administração Regional do Bairro Novo temos o registro da linda festa da Páscoa realizada neste domingo dia 21 de Abril com uma grande participação popular. Foi realmente um lindo espetáculo que mostra a dedicação do pessoal que trabalha na prefeitura em levar um espetáculo tão lindo para alegria dos que estiveram na sede da Regional assistindo a apresentação. Um trabalho muito bonito feito com muito amor.