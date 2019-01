Entre as festas comunitárias da região estamos destacando nesta edição a iniciativa desta comunidade do Bairro do Ganchinho. A festa promovida pela Associação de Moradores dos Conjunto Dom Barusso, Dom Luis e Terra Nostra, com a participação de cerca de 900 pessoas, onde além de muitas brincadeiras e entretenimento para as crianças, com a participação também dos adultos teve algodão doce, pipoca, refrigerante, cachorro quente

Nas fotos o registo da alegria destas crianças que tiveram um natal encantado, graças a esta iniciativa da comunidade sob a liderança da uma batalhadora que hoje preside a Associação.

A festa teve 900 participantes da comunidade, e foram entregues 680 brinquedos para as crianças (brinquedos doados por empresas, empresários da região e das famosas cartinhas do papai Noel dos Correios).

Informações e fotos fornecidas pela Cláudia do Rocio Sebastião, atual presidente da Associação de Moradores do Conjunto Dom Barusso, Dom Luis e Terra Nostra – ASMOBALUTEN, no Bairro do Ganchinho.

Parabéns da Gazeta do Bairro a todos que levaram sua parcela de colaboração.