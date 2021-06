Foto: Castellano / SMCS

Três novos mosaicos, do grupo Mosaico Curitibano, agora enfeitam a sede do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no Passeio Público de Curitiba. Os painéis, que retratam a gralha azul com uma araucária, garças e uma ararajuba, foram entregues nesta quinta-feira (24/6), data em que também se comemora o Dia da Araucária.

O prefeito Rafael Greca recebeu as obras da mosaicista Patrícia Ono antes de promover o plantio de três mudas de araucária no mais antigo parque da cidade. “Hoje, dia de São João Batista, também é Dia Nacional da Araucária e de celebrar a nossa identidade cultural”, disse o prefeito.

Ao lado da secretária Marilza Oliveira Dias e dos mosaicistas Ângela Kotzias e Carlos Heleno, Greca lembrou que a gralha azul representa os semeadores das araucárias, com outros animais que vivem na floresta nativa.

Em março de 2019, o grupo coordenado pela professora Patrícia Ono produziu um retrato de uma onça pelos 37 anos do Zoológico de Curitiba, que pode ser visto na entrada da unidade de conservação do Alto Boqueirão.

Acompanharam a entrega e o plantio, ainda, a secretária da Comunicação Social, Cinthia Genguini; o superintendente de Controle Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, Marcos Traad; e os diretores de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo; e de Parques e Praças, Giovando Romanine.

Revitalizado

A casa dos novos mosaicos, o Passeio Público, foi totalmente renovada pela Prefeitura de Curitiba em 2019. O local recebeu novo paisagismo, recuperação dos lagos, com deck e área de contemplação.

Os trabalhos do Passeio Público fazem parte do contexto do programa Rosto da Cidade, que também revitaliza fachadas de prédios históricos da capital.