A base de dados do Estado está sendo disponibilizada à Associação Comercial do Paraná (ACP) visando ajudar a prevenir e diminuir as fraudes nas transações comerciais e facilitar a vida do cidadão.

O contrato foi assinado na quinta-feira, dia 26 no Palácio Iguaçu, pelo governador Beto Richa e pelos presidentes da Celepar, Jacson Leite, e da ACP, Gláucio Geara. “É uma parceria inédita. O Paraná mais uma vez sai na frente com este serviço que deve se espalhar pelo Brasil”, afirmou Richa.

Os comerciantes terão a possibilidade de confrontar um documento apresentado pelo consumidor com as informações disponíveis nas bases oficiais do Governo do Estado.

A parceria, segundo consta é inédita no País, tendo como destaque possibilidade de evitar fraudes durante as transações comerciais. O usuário não precisará mais apresentar vários documentos quando for abri um crediário por exemplo. “É mais uma medida do nosso governo para proteger os comerciantes e os cidadãos. É possível sim combater a fraude e aumentar a segurança com uso da tecnologia da informação”, falou o governador.