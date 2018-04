A reunião foi marcada pela Copel com o objetivo de retomar a negociação sobre o reajuste pedido pela Caixa para manter as casas lotéricas como agente arrecadador da fatura de energia

A governadora Cida Borghetti e o presidente da Copel, Jonel Iurk, vão se reunir com a diretoria da Caixa Econômica Federal na próxima semana para discutir o rompimento do contrato pelo banco com a Copel. Por determinação da governadora, a reunião foi marcada pela Copel com o objetivo de retomar a negociação sobre o reajuste pedido pela Caixa para manter as casas lotéricas como agente arrecadador da fatura de energia.

A Caixa Econômica rescindiu, unilateralmente, o convênio que mantinha com a empresa para pagamento das contas de luz nas lotéricas. De praxe no mercado, as empresas pagam uma taxa por fatura para que os bancos aceitem o pagamento.

O contrato da Copel com a Caixa Econômica foi renovado em janeiro, com reajuste com base no IGPM conforme previsto em cláusula contratual, e possui vigência até janeiro de 2019. No entanto, em fevereiro o banco reivindicou um reajuste de 47% nesta taxa.

Rede alternativa – A Copel possui rede credenciada para pagamento da fatura de energia elétrica em todas as cidades em que presta serviços. Ao todo, são 2.181 pontos de pagamento em 11 bancos credenciados e em 826 agentes arrecadadores em todo Paraná e Porto União, em Santa Catarina.

Além disto, a Copel possui parceria com o Detran, por meio da qual é possível pagar a fatura com cartão de débito em 173 totens da entidade.

A lista de toda a rede credenciada para pagamento da fatura de energia pode ser encontrada no site da Copel, no link “Como pagar sua conta”.