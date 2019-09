Visando levar serviços sociais e de cidadania do governo para a população de Curitiba esta sendo uma iniciativa do do secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná (Sejuf), Ney Leprevost visando ampliar seu horizonte de atuação na capital onde sonha assumir o cargo de prefeito.

No Escritório Regional de Curitiba da Secretaria que assumiu, vem levando aos bairros este evento que está chamando deo Programa Governo nos Bairros – uma feira de serviços e atendimentos gratuitos. Iniciou pelo Sítio Cercado e vai em seguida para o Tatuquara. Para justificar a ação será estendida à outras cidades com mais de 200 mil habitantes.



Aqui, foram realizados aproximadamente mil atendimentos, com destaque para 200 encaminhamentos para vagas de emprego e exames médicos, além do Passe Livre, ID Jovem e orientações sobre direitos.

O secretário Ney Leprevost, ao lado do chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva justificou a iniciativa afirando: “Percebemos que as cidades maiores também têm essa necessidade, então oferecemos toda a estrutura do governo com serviços de forma gratuita nos bairros”. Guto silva completou: “O Governo Ratinho Junior tem a meta de ser o mais moderno e eficiente do país. E, para isso, não basta investir em infraestrutura e inovar na gestão, é preciso avançar no atendimento à população, que é o que o Governo nos Bairros faz – facilita a vida das pessoas, garantindo o acesso rápido a serviços essenciais”



Estiveram presentes, também, os vereadores Mestre Pop e Professor Euler.

Oportunidades – Segundo Marcos Aurélio da Cruz, morador do Sítio Cercado, atendido e encaminhado para uma vaga de emprego no próprio bairro, “essa é uma ótima oportunidade que o governo oferece para a população que não consegue emprego, então temos que aproveitar todo este apoio”.