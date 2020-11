O governador do Paraná, Ratinho Junior, confirmou presença na Mercosuper Digital, uma das feiras varejistas mais tradicionais do Brasil, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro no portal virtual mercosuper.digital. A confirmação da presença foi feita durante a entrega do convite pelo presidente da Apras, Carlos Beal, neste dia 4 de novembro, no gabinete do governador.

Ratinho Junior destacou a representatividade do setor supermercadista paranaense no Brasil, com a presença de grupos que figuram entre os maiores do país, e o quanto a Mercosuper irá contribuir neste cenário atual. “Esta feira é muito importante para o Paraná porque reúne os supermercadistas, que geram muito emprego, e os fornecedores que vivem desta cadeia produtiva. Todos estão tendo que se adaptar para este novo momento que o mundo vive e o evento é importante para especializar o setor, trazer novas ideias e novos projetos”.

Os supermercados paranaenses recebem 40 milhões de clientes todos os meses e geram cerca de 112 mil empregos. Possui aproximadamente 4.800 lojas e um faturamento de cerca de R$ 40 bilhões por ano. Em 2019, o setor supermercadista brasileiro registrou um faturamento de R$ 378,3 bilhões, o que representa 5,2% do Produto Interno Bruto (PIB).