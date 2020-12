O Google Shopping é um serviço que funciona como uma vitrine digital para o e-commerce, fazendo a ligação entre os produtos e os consumidores finais, e pode aumentar e muito a receita das lojas online.

Funciona assim, você pesquisa um produto específico na página inicial do Google. As respostas para esta pesquisa serão anúncios digitais sobre o produto, com seu preço em diferentes lojas. Além da rede de busca, o Google Shopping também conta com uma página específica, como um marketplace, que permite uma busca mais refinada, através de categorias ou mesmo marcas.

O Google Shopping já conta como uma vantagem competitiva no mercado dos comércios eletrônicos. Saiba mais sobre a ferramenta e suas novas atualizações:

Como funciona o Google Shopping

Na rede de pesquisa, quando buscamos certas palavras-chave, recebemos primeiros resultados de anúncios e em seguida resultados orgânicos. No caso da busca por produtos, o Google Shopping, com fotos do produto, seu preço e o site que está anunciando, vai aparecer antes mesmo dos links pagos. E o formato, como uma vitrine online, é muito mais atrativo do que um anúncio convencional.

Para colocar sua loja no Google Shopping, basta criar uma conta no Google Merchant Center. Logo em seguida é preciso integrar esta conta ao Google Ads, a plataforma de anúncios digitais do Google. Através desta plataforma você irá configurar toda a sua campanha e também definir o seu orçamento.

Quando for cadastrar seu produto, não esqueça de trazer uma descrição do seu produto. O Google precisará de informações precisas para criar correspondências de buscas. Será necessário: o identificador exclusivo do produto, nome, descrição, URL destino, estoque, valores, formas de pagamento, tamanhos disponíveis, categoria e a marca. A quantidade de informações vai mudar de acordo com o seu produto, e também existem algumas ferramentas que podem otimizar esse cadastro, puxando automaticamente dados do seu site diretamente para o Google.

Benefícios do Google Shopping

Usando o Google Shopping você poderá aumentar, e muito, o tráfego da sua loja. Afinal, grande parte das navegações na web começam pelo Google – e com uma compra online não seria diferente. O Google Shopping ainda conta com um atrativo a mais, as fotos dos produtos e seus preços, chamando atenção de um grande públicodiretamente para o seu site.

Leia matéria completa no link:

https://mercadobinario.com.br/google-shopping-novas-atualizacoes/