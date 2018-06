Estão abertas, até o dia 3 de junho, as inscrições para a 7.ª edição da Gincana Virtual, voltada a estudantes das turmas de 1.º ao 9.º ano das escolas municipais de Curitiba. Neste ano, a disputa terá como tema “[email protected] fazendo boas escolhas on-line”.

“A partir desse tema, os estudantes deverão solucionar quatro desafios usando recursos tecnológicos. Com essa iniciativa, a Secretaria Municipal da Educação pretende estimular reflexões e práticas sobre o uso seguro da internet, temática relevante no cotidiano dos nossos estudantes e seus familiares”, explica a coordenadora de Tecnologias Digitais e Inovação da Secretaria, Estela Endlich.

Segundo ela, a Gincana Virtual pretende incentivar o protagonismo dos estudantes para que eles mesmos proponham códigos de conduta sobre assuntos importantes como o tempo de permanência na internet, cyberbullying, segurança, entre outros.

“É necessário orientá-los para que saibam como utilizar a internet de maneira sadia e segura. Esse é o grande objetivo das atividades propostas na 7ª Gincana Virtual”, destaca Estela.

A diretora Maria Agostinha Drulla Felipe, da Escola Municipal CEI Raoul Wallenberg, no Butiatuvinha, afirma que o envolvimento dos estudantes em tarefas da gincana é uma forma de debater o assunto de forma clara, objetiva e contextualizada.

“Para discutir um assunto tão sério e contar com o envolvimento dos estudantes é importante estimular pesquisas e garantir a expressão da criatividade dos pequenos”, comenta Maria Agostinha.

Inscrições e regulamento

A participação é aberta a todas as escolas da rede, com equipes formadas por uma turma de estudantes e um ou dois professores. A gincana será feita de junho a setembro. Os desafios, cronograma das ações, regulamento e o formulário para inscrições estão disponíveis no endereço www.educacao.curitiba.pr.gov.br/conteudo/inscricoes/5598