Recebidos pela direção do Sindaruc (Sindicato dos Permissionários em Centrais de Abastecimento do Estado do Paraná), entre outros convidados, gestores públicos de países sul americanos, em visita a Curitiba conduzidos pelo Administrador João do Suco, diretor da Onward Internacional (Organização para o Desenvolvimento da América Latina e do Caribe) que congrega profissionais de praticamente todos os países das américas.

Fazendo uso da palavra, o presidente Paulo Salesbram falou a importância da presença do grupo de administradores e da importância deste intercâmbio internacional.

Participando da comitiva recepcionada na manhã deste dia 21 de março, o presidente da Onward International, Felix Gonzales agradeceu a todos e falou das atividades da organização, destacando a importância desta presença em Curitiba, uma cidade modelo com exemplos importantes para o desenvolvimento das atividades dos integrantes da Onward, com muita criatividade e força de trabalho.

Permanecendo alguns em Curitiba, os representantes da Onward estão realizando visitas a diversos locais da cidade entre eles a Ceasa, onde mais uma vez foram recepcionados com almoço ofertado pelo Sindaruc.

A Onward International é uma organização internacional, não-governamental, apartidária, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, criada oficialmente em Fevereiro de 2002 por iniciativa dos gestores públicos e desenvolvimento técnico da América Latina e do Caribe, treinados em cursos de especialização pela Agência de Cooperação técnica Internacional do Estado de Israel-MASHAV.