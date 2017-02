Aos 11 anos Julha Gauze já é considerada uma craque da canoagem na modalidade C1.

A jovem menina coleciona medalhas na casa onde mora com os pais em Curitiba no bairro do Xaxim.

Com uma técnica impressionante ela se inspira no craque olímpico Izaquias Queiros para se tornar uma canoísta profissional.

Vice-campeã em duas provas disputada este ano 500 C1 e 200 C1, Julha participou do Campeonato Brasileiro de canoagem de velocidade 2016. Um feito enorme para a pouca idade.

Esta nossa atleta é estudante do 6º ano na escola SHALON da Vila São Pedro e recebe as homenagens da Gazeta do Bairro.