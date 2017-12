Viabilizando o sonho de criar seu próprio negócio, a família Cordeiro juntou seu empreendedorismo e a experiência na área de segurança com a tecnologia criando a Soldier Monitoramento.

Para a proprietária Fernanda C. Cordeiro a presença do esposo Alexande é uma garantia para a empresa e também na manutenção de um assessoramento direto pela experiência que o mesmo tem na área de segurança.

Outro aspecto fundamental destacado por Fernanda, em seu empreendimento é a dedicação à empresa visando a melhor qualidade e a precisão das ações proporcionando o melhor atendimento aos clientes. Por isto a base de todo o trabalho está na disposição de oferecer equipamentos de qualidade com a garantia de uma segurança efetiva.

Entre os serviços, além de limpeza e manutenção para os mais diversos estabelecimentos, a Soldier oferece também a instalação de cerca elétrica e de outros equipamentos como ofendículos em geral. Mais especializado, atua também na instalação de sistemas de monitoramento por vídeo com controle à distância, garantindo uma resposta rápida diante da tentativa de ação de marginais em residências e estabelecimentos comerciais.