• A pior das sextas-feiras ainda é melhor do que a melhor das segundas-feiras.

• Seja legal com seus filhos, são eles que vão escolher seu asilo.

• Amigos vêm e se vão, inimigos se acumulam.

• Mais vale um pássaro na mão do que bois voando.

• Quem tem boca vai a Roma. Meu fogão tem 4 e não saiu da cozinha.

• A união faz o açúcar.

• É chato ser bonito. Mas é muito mais chato ser feio.

• Diz-me com quem andas e te direi se vou contigo.

• A informática chegou para resolver problemas, que antes não existiam.

• Vencer não é tudo. É preciso também humilhar o adversário.

•Nos restaurantes baianos, a pressa é inimiga da refeição.

• Para bom bebedor meia garrafa basta.