Com a facilidade de se comunicar atualmente, os portais de notícias são abastecidos com várias notícias ao longo do dia. Especialista em conteúdo digital e fotógrafo mostram como uma boa imagem é essencial para captar a atenção em meio às tantas publicações.

O consumo de notícias é algo que tem passado por constantes transformações ao longo dos anos. Cada vez mais as informações transitam em velocidades mais rápidas, daí a necessidade dos donos dos veículos de informações em atender a essa demanda. Se por um lado as tecnologias de hoje permitem que várias mídias sejam criadas rapidamente sobre os mais diversos assuntos, por outro uma bela imagem é o ponto de partida para chamar a atenção de quem consome este material. Afinal, além do texto chamativo, uma boa imagem é essencial para despertar a atenção em meio àquele gigante universo de notícias.

“Se antes existia um tempo para que o fotógrafo registrasse uma imagem, editasse e publicasse em um jornal que só chegaria às bancas no dia seguinte, hoje vivemos uma era de imediatismo. É preciso que o profissional já faça uma imagem mais perto do que deseja para que o seu trabalho ganhe tempo e seja rapidamente entregue”, revela o fotógrafo Frederico Gomes.

Especialista em produção de conteúdo digital, o CEO da TabeLab, Fred Furtado, acrescenta que para atender a essa demanda, é preciso facilitar a rotina de quem trabalha com as imagens: “A tecnologia hoje facilita a vida de quem trabalha com imagens, pois as técnicas permitem que milhares de fotos sejam tiradas em segundos e transferidas para o computador. Se antes havia todo o trabalho de revelar um filme para depois escolher as fotos, agora o fotógrafo já pode adiantar o serviço em seu próprio equipamento. Isso vai ajudar nessa agilidade tão necessária atualmente”.

Frederico Gomes observa que atualmente, uma fotografia já pode ser publicada em um site poucos segundos após ser registrada, garantindo essa agilidade e permitindo uma variedade de opções para quem compra este trabalho: “Do próprio celular, por exemplo, a pessoa pode tirar uma foto e colocá-la no site do jornal ou da agência em que ela poderá ser vendida. O dinamismo exigido pela velocidade da comunicação em tempo real ganha um grande aliado quando as fotos já acompanham este ritmo”, completa.

Além disso, Fred Furtado pondera que cada vez mais as tecnologias avançarão na qualidade e na velocidade em dar as informações: “Cada vez mais as pessoas estão antenadas nas redes sociais e na internet, por isso será cada vez mais comum que as informações cheguem mais rapidamente a todo o mundo, e caberá ao fotógrafo que faça uma bela imagem com menos tempo para editar, pois o tempo para criar conteúdo será algo cada vital para o sucesso de seu trabalho”, finaliza.