Com o objetivo de oferecer aos clientes do Condor promoções que ajudem neste momento difícil, a P&G e a Marilan estão com uma promoção exclusiva para os clientes da rede com sorteios de vales-compra. A Elo também lançou uma ação que oferece 20% de desconto em cervejas, vinhos e destilados para compras no Cartão de crédito Elo no valor máximo de R$ 1 mil.

Na campanha da P&G, a cada R$ 40 em compras de produtos selecionados da marca (Oral-B, Pantene, Gilette, Vick, Always, Old Spice, Head&Shoulders, Ariel. Dawny e Pampers), o cliente membro do Clube Condor ganha um número da sorte para concorrer a 3 vales-compra de R$ 10 mil e 60 vales-compra de R$ 500 para serem gastos como quiser no Condor.

Na campanha da Marilan, a cada R$ 10 em compras de produtos Marilan, Pit Stop, Lev e Teens participantes da campanha, o cliente membro do Clube Condor ganha um número da sorte para concorrer a 200 vales-compra de R$ 500. Se a compra for feita junto com um produto acelerador, o cliente terá direito a dois números da sorte a cada R$ 10.

Para mais detalhes, regulamento e para conferir os produtos participantes, basta acessar o site www.condor.com.br. Os números da sorte podem ser consultados pelo aplicativo do Clube Condor.