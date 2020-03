Não tenho mais tempo pra perder tempo com medo, ou em continuar medindo minhas palavras. Não pense que eu tenha assumido a condição de “irresponsável”.

Afirmo isto diante do entendimento de meu comportamento estar adequadamente calibrado; assim como o hábito de pensar antes de falar me levam a crer minhas palavras nunca serão jogadas ao ar irresponsavelmente. E vem ainda, em seguida, a condição de, manter tudo o que digo ou escrevo, sob constante revisão! Consciente disto passo a viver mais livre para agir, viver mais solto, mais leve.

É um novo caminho, e por isto precisa ser aprimorado com a busca de mais subsídios, mais exercícios e em especial de análise e crítica, autocrítica e em especial de manter bem equilibrada uma boa balança para medir os riscos e os diversos pesos a serem utilizados na avaliação deste comportamento.

Se isto é apenas uma brincadeira ou uma reflexão que mereça atenção, somente você leitor, através do seu olhar crítico pode me informar. Então me ligue ou envie um WhatsApp (41 99892-1174) com sua contestação ou redirecionamento deste raciocínio provocativo.

E não me chame de louco. Já me conheço bem e sei que sou “normal”.

Então, levanto minha cabeça e vou viver plenamente, sem a obrigação de “agradar a todo mundo”. Agrado quem merece ser agradado.

Educadamente sigo falando livre; respeitando a todos que me respeitam. Sem stress, sem medo, sem culpa, levo o bem, o amor e a alegria a quem quiser partilhar sua vida, ou algum momento mais descontraído (ou mesmo tenso) ao meu lado.

Em frente, incontinente.