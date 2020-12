Em apoio as ações de combate à propagação da covid-19 na cidade, equipes da Prefeitura estiveram nas ruas para orientar e coibir atividades irregulares e situações de aglomeração. Fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo, guardas municiais e policiais militares vistoriaram 24 estabelecimentos comerciais em 17 bairros da cidade.

Seis locais foram interditados, 16 notificações foram expedidas devido a situações de comércio irregular e ou falta de adequação à resolução 01/2020, que determina ações sanitárias obrigatórias aos estabelecimentos em atividade neste momento de pandemia.

Tiveram as atividades paralisadas por descumprimento ao Decreto Nº 1490/2020 e a Resolução 1/2020: dois bares com entretenimento (um no bairro Alto da XV, outro no Pinheirinho), uma tabacaria (Pinheirinho), duas casas de eventos (Butiatuvinha e Augusta) e uma danceteria (Capão Raso).

Já as notificações ocorreram em bares, casas de eventos, danceteria, pizzaria, lanchonete nos bairros Pinheirinho, Capão Raso, Augusta, Butiatuvinha, CIC.

O secretário do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur, e a secretária da Saúde, Márcia Huçulak estiveram reunidos com representantes de 20 setores econômicos e da sociedade civil. Na reunião, os secretários cobraram maior participação das entidades para que os locais de circulação de pessoas respeitem as medidas dos protocolos sanitários contra a covid-19. Boqueirão, Jardim das Américas, Sítio Cercado e Campo Comprido.