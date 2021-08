As equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) fecharam quatro estabelecimentos comerciais, aplicaram 18 autuações administrativas e 58 Autos de Infração de Trânsito entre a noite de sexta-feira (23) e a madrugada deste sábado (24) em diversos bairros de Curitiba.

De acordo com o balanço, as equipes fiscalizaram sete pontos comerciais no Santa Cândida, Ahú, Mercês, Rebouças, São Francisco, Cajuru, Hauer, Água Verde, Fazendinha, Novo Mundo, Cidade Industrial, Portão e Santa Quitéria.

As equipes aplicaram 18 autuações administrativas. De acordo com a coordenadora operacional das equipes, tenente Caroline Félix, dois estabelecimentos foram fechados por estarem funcionando após o horário permitido, sendo um no Santa Cândida e outro no Cajuru.

“Uma das situações, as receberam denúncias pelo 156 sobre um estabelecimento comercial no bairro Santa Cândida. No local, constatamos que havia cerca de 30 pessoas por volta das 2 horas, fazendo o uso de narguilé e a maioria sem máscara de proteção”, disse.

Neste estabelecimento, a equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) aplicou uma multa no valor de R$ 50 mil. Ainda segundo a tenente Félix, em Curitiba o decreto vigente estabelece o toque de recolher após 23 horas.

Nos locais havia cerca de 243 pessoas, das quais 81 foram abordadas e uma acabou detida. As equipes também abordaram 11 veículos e cinco foram recolhidos ao pátio por irregularidades.

“Outra atuação importante é a ação da Setran, na parte externa dos estabelecimentos comerciais, com isso tivemos esse número expressivo de autuações, além da prisão de uma pessoa por embriaguez ao volante, no Novo Mundo”, afirmou a tenente Félix.