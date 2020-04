Aliada ao movimento Compre do Pequeno, promovido pelo SEBRAE, a fintech Juno acaba de lançar o movimento #ApoieSuaCidade

A vida em todo planeta mudou drasticamente nas últimas semanas com a recomendação para que as pessoas fiquem em casa para evitar a disseminação do coronavírus. No Brasil, a quarentena obrigatória ou voluntária passou a ser adotada desde o início do mês de março. Com isso, não há como frequentar bares, restaurantes, hotéis, lojas e vários outros estabelecimentos que fazem a economia girar. Logicamente, grande parte destes empreendimentos estão enfrentando dificuldades, e dessa vez, quem pode cuidar um pouco deles é a população por meio de diversos projetos solidários que estão sendo desenvolvido no país.

O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) já vem há algum tempo fomentando o movimento “Compre do Pequeno”, com o objetivo de iniciar uma corrente positiva para ajudar a apoiar essas empresas que sempre receberam e serviram a população. Assim é possível apoiar o comércio de milhares de cidades brasileiras, seja comprando um voucher para consumo pós-pandemia ou pedindo entregas via delivery em casa.

Preocupada com o futuro dos empreendedores brasileiros, a fintech Juno se uniu a essa corrente do bem promovida pelo SEBRAE, e acaba de lançar o projeto #ApoieSuaCidade, uma maneira encontrada para estender a mão e ajudar micro e pequenas empresas. “Nossa forma de ajudar nesse momento é disponibilizando um produto para que, independentemente da forma que o estabelecimento faça a venda de suas mercadorias ou vouchers, ele realize essa comercialização de forma simples por meio de um link de pagamento, que será fornecido em nossa plataforma, que poderá receber, inclusive, todos seus produtos e serviços. Assim, os pequenos empresários podem ter todo o controle e fazer o negócio girar mesmo em tempos de crise”, explica Luísa Barwinski, especialista em Inbound Marketing da Juno.

Venda Fácil: o link de pagamento da Juno

Com a nova realidade de economia mundial, o mercado de pagamentos tem se tornado cada dia mais digital. Criar soluções que facilitem o dia a dia do consumidor na hora de efetivar uma compra é uma estratégia fundamental para garantir as vendas. Os links de pagamento têm esse objetivo, permitindo que os lojistas realizem vendas de forma rápida e descomplicada. Foi assim que surgiu o Venda Fácil, o link de pagamento desenvolvido pela Juno.

Outro ponto positivo desse método de pagamento é sua praticidade, pois as cobranças podem ser emitidas via cartão de crédito ou boleto bancário, opções seguras tanto para o lojista quanto para o consumidor final. Para utilizar o Venda Fácil não é preciso possuir um site ou uma maquininha de cartão. “O negócio pode funcionar totalmente offline ou estar presente nas redes sociais, sem necessariamente ter uma loja física ou online, pois os links de pagamento podem ser enviados de diversas formas, via e-mails, Instagram, Facebook e até mesmo pelo WhatsApp”, completa Luísa Barwinski.

Para utilizar gratuitamente a plataforma e o link de pagamento da Juno, basta o empresário ter uma Conta Juno e acessar o site da campanha #ApoieSuaCidade (www.apoiesuacidade.com.br), fazer um cadastro rápido de seu negócio, com todos os detalhes sobre serviços e produtos, e gerar os links para pagamento via boleto ou cartão de crédito. Os novos cadastrados entram na plataforma em até 24 horas. “É uma ferramenta muito prática, de fácil entendimento, que vai ajudar muito micro e pequenos empresários neste momento tão conturbado”, completa Luísa Barwinski. O hotsite da Juno, em parceria com o SEBRAE, pode ser acessado pelo link: www.apoiesuacidade.com.br. O canal é atualizado diariamente com informações de novos parceiros.