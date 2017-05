Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Morador da região, o cantor Conrado Bragança que chegou a ser finalista do programa XFACTOR, está lançando sua música autoral “Outra Hora”.

O Cantor esteve visitando a redação da Gazeta do Bairro, onde falou de sua emoção ao chegar às finais do XFACTOR, de sua carreira, e, em especial de seu novo lançamento que já se encontra disponível em todas as plataformas digitais:

https://www.facebook.com/conradoxfactor/

https://www.youtube.com/channel/UCelzdtd84Oc6SjRmTZEqwKA