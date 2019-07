Entre os dias 15 e 19 de julho, um total de 80 estudantes representando 22 unidades do Senai no Paraná estarão empenhados no sentido de vencer a etapa seletiva estadual da WorldSkills 2021 em Curitiba e São José dos Pinhais.

Participando de provas que irão avaliar suas habilidades individuais e coletivas seguidas de premiação que acontece no dia 19 de julho, às 15h, no Campus da Indústria. Os docentes que participam desta seleção, atuam no dia a dia da sala de aula, como mediadores do conhecimento destes jovens, estimulando-os a desenvolver suas competências, mobilizando seus conhecimentos, habilidades e atitudes na resolução de projetos integradores de várias áreas do conhecimento.

Daqui, os ganhadores irão para a etapa nacional, prevista para o ano que vem. Visando aprimorar ainda mais estes jovem vão receber apoio técnico, psicológico, nutricional e físico, bolsa de auxílio e treinamento com professores e especialistas em suas respectivas áreas. Esta iniciativa visa estimular estes jovens em sua formação e promover intercâmbio técnico pedagógico, além de estabelecer parcerias com empresas e incentivar a participação de seus alunos em competições de Educação Profissional.

Esta que será a 46ª edição da maior competição de educação profissional do mundo, acontecerá na cidade de Shanghai, na China.

A WorldSkills

A WorldSkills é “uma competição que, há mais de 65 anos, reúne alunos de ensino técnico para competirem entre si, demonstrando habilidades individuais e coletivas correspondentes a seus cursos. Realizada a cada dois anos, jovens de países das Américas, Europa, Ásia e África e Pacífico Sul disputam medalhas em modalidades referentes às profissões técnicas da indústria e do setor de serviço”.

