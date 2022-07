A Assembleia Legislativa começa a votar nesta terça-feira (19) um projeto do governador Ratinho Junior para destravar obras de infraestrutura importantes no litoral do Paraná. A Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento e Similares (Feturismo) reforça apoio ao chefe do Poder Executivo na execução de obras como a engorda da Praia de Matinhos, a construção da ponte sobre a baía de Guaratuba e a nova Ferroeste.

Na prática, o projeto de Ratinho Junior diminui as atribuições do Conselho do Litoral (Colit). Desde o início do atual governo a Feturismo vem defendendo a extinção do órgão, que aliado ao Ministério Público (MPPR) e ongs de ambientalistas, tem criado barreiras impedindo o início ou mesmo o andamento de ações, como a que está sendo realizada na praia de Matinhos, um antigo sonho de comerciantes e população dos municípios do litoral.

“A Feturismo, como representante das empresas de hospedagem, gastronomia e entretenimento, sempre se colocou ao lado dos empreendedores e comunidades do litoral”, disse o diretor Fábio Aguayo. Os sete municípios da região se preparam para uma temporada histórica no próximo verão. “A engorda da praia de Matinhos e as obras de duplicação de rodovias são essenciais para receber os turistas”, afirmou.

A proposta que está em discussão na Assembleia Legislativa, sob o número 257/2022, diz que as obras no Litoral precisam ser aprovadas unicamente pela Secretaria Executiva do Conselho. “Vai depender do entendimento do secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável liberar em nome do conselho, com muito mais agilidade”, completou Aguayo.