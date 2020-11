Neste ano atípico, por se tratar de atividade essencial, o setor supermercadista protagonizou diversas transformações e foi pioneiro na implantação de soluções contra o Covid-19. Após este período de adaptações e reinvenções, Carlos Beal, Pedro Joanir Zonta, Everton Muffato e Carlos Tavares, que estão à frente do Festval, Condor, Muffato e CSD (Companhia Sulamericana de Distribuição), respectivamente, reúnem-se em um fórum da Mercosuper Digital para discutir sobre o futuro dos supermercados e como se preparar para o pós-pandemia. O fórum será realizado dia 18, logo após a cerimônia de abertura, que inicia às 9h no portal virtual mercosuper.digital. A inscrição é gratuita e já está disponível no site.

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, participará da cerimônia de abertura da Mercosuper virtual. Segundo ele, a transformação digital pela qual o país está passando e a necessidade das empresas se adaptarem às inovações tecnológicas são alguns dos motivos que fazem da Mercosuper um evento de preparação e capacitação dos empresários do setor para o futuro.

Segundo o presidente da Apras, Carlos Beal, desde o início da pandemia, o setor supermercadista tem trabalhado em conjunto para implantar soluções que garantam a segurança dos seus clientes e colaboradores. “Passado o momento de adaptações, precisamos nos preparar para o pós-pandemia. Além de buscar atender os novos hábitos e necessidades dos consumidores, os supermercados precisam estar atentos às tendências para nortear os seus planejamentos e estratégias para 2021”.

Os supermercados paranaenses recebem 40 milhões de clientes todos os meses e geram cerca de 112 mil empregos. Possui aproximadamente 4.800 lojas e um faturamento de cerca de R$ 40 bilhões por ano. Em 2019, o setor supermercadista brasileiro registrou um faturamento de R$ 378,3 bilhões, o que representa 5,2% do Produto Interno Bruto (PIB).

Sobre a Mercosuper Digital

Neste ano, a Mercosuper será 100% digital, realizada em uma plataforma desenvolvida para proporcionar uma experiência real aos expositores, congressistas e visitantes, que poderão interagir em um ambiente virtual e totalmente imersivo.

Para ficar o mais semelhante possível com a tradicional Mercosuper física, a versão digital terá um hall de entrada, espaço para credenciamento e um mapa da feira para facilitar a navegabilidade.

Na área dos estandes, a feira irá reunir diversas indústrias e fornecedores de serviços. Para fazer uma visita, basta clicar no estande da empresa. Lá, é possível conhecer os principais lançamentos do mercado e os demais produtos e serviços de cada um. Também é possível agendar reuniões, concretizar negócios e interagir com os representantes, que estarão à disposição dos varejistas visitantes para apresentar as condições especiais trazidas exclusivamente para a feira.

A Mercosuper Digital também terá uma vasta programação de palestras, fóruns e painéis. Um dos maiores diferenciais é que esta programação será ao vivo, o que será essencial para a sensação de imersão e para a interatividade entre os participantes.

O evento acontece nos dias 18 e 19 de novembro no portal virtual mercosuper.digital. As inscrições já estão abertas e são gratuitas.

Serviço

Os interessados em participar da Mercosuper Digital já podem realizar a inscrição no portal virtual mercosuper.digital. A inscrição é gratuita e simples. Caso já tenha participado de alguma edição anterior do evento, o sistema já terá alguns dados do participante, então, basta incluir as informações que faltam. Se for a primeira vez no evento, basta preencher os campos necessários para finalizar a inscrição. Após este processo, o participante deve inserir as informações de acesso ao evento, como login e senha.