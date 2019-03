Tradicional e grandiosa, a Festa da Divina Misericórdia no Ganchinho faz parte do calendário das maiores festividades culturais e religiosas da Igreja Católica em todo o mundo.

Muito bem elaborada, o programação abre com a realização de uma Novena no dia 19 de abril. Depois, uma infinidade de iniciativas são apresentadas visando “aproximar os fiéis do amor misericordioso de Deus. Os dias de maior movimento serão 26, 27 e 28 − Domingo da Misericórdia”.

Em termos musicais vão acontece shows do Frei Gilson e Tony Allysson, nos dias 26 e 27 de abril (21h). Ao mesmo tempo, vários momentos de louvor, pregação, animação e aprofundamento na Misericórdia do Senhor são disponibilizados aos participantes.

Dentro da programação: Domingo (28) a Caminhada Vocacional, com concentração na Paróquia São Jorge, no bairro Portão. Saída prevista para 6h para percorrer 12 km de caminhada.

Segundo os organizadores: “para ampliar as propostas de atividades proporcionadas aos fiéis, o evento conta também com os espaços: Feira Gastronômica, Feira Vocacional, Feira de Negócios, Espaço Kids, Espaço Da Misericórdia e com o Espaço Cultural, onde tradicionalmente é realizada uma mostra das mais variadas expressões artísticas e culturais, com grupos de dança, teatro, música, somando-se aos especiais momentos de celebrações e espiritualidade. O Espaço Cultural possui uma área coberta, abrigando o público do sol e da chuva e promovendo maior conforto para aproveitar bem todos os dias da Festa”.

Há 18 anos acontece este evento como parte das festividades do Santuário e é realizado sempre com a parceria da Congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição.

Atrações

Shows: Frei Gilson e Tony Allysson;

Participações: Ir. Zélia, Thiago Brado, Adriana Arydes, Daniel Godri Júnior, Rodrigo Ferreira, Danilo Dyba e Léia Catenassi.

Teatro: Paixão de Cristo

Caminhada Vocacional: Dia 28 – saindo às 6h da Paróquia São Jorge, no bairro Portão, em direção ao Santuário da Divina Misericórdia.

Espaços: Espaço da Misericórdia, Feira Vocacional, Feira de Negócios, Feira Gastronômica, Espaço Kids.

Espaço da Misericórdia

Para os devotos que querem um momento de paz e serenidade para o seu encontro com a misericórdia de Deus, a organização dedica aos fiéis o Espaço da Misericórdia, com tendas de confissão, oração e adoração.



Local: Santuário da Divina Misericórdia – Estrada do Ganchinho, 570 – Umbará.

Data: de 19 a 28 de abril

Contato: 3148-3200

Entrada 1 Kg de alimento não perecível

Informações: festadamisericordia.com