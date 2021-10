Além de programação variada, clientes vão ter descontos e frete grátis nas compras de brinquedos via WhatsApp

O Dia das Crianças está chegando e a procura por presentes para os pequenos já começou. O Shopping Estação quer facilitar a vida das famílias, então até o dia 12 de outubro, os clientes terão desconto de 30% nos brinquedos de qualquer loja e frete grátis.

Essa promoção é válida somente para quem adquirir os produtos por meio da Assistente de Compras por Whatsapp, de forma rápida e sem sair de casa. Para entrar em contato com a assistente de compras, basta adicionar o número 41 98869 3105 no aplicativo do Whatsapp. O desconto é limitado a R$ 100.

Quem prefere ir até o shopping vai se surpreender com a programação do feriado que terá apresentações de teatro, shows de mágica, espaço com pintura facial, balões, além das atrações que já são um sucesso entre as crianças e adultos, como o Super Força HQ, Mr. Golf e o Expresso Estação. “O shopping se transforma em um verdadeiro parque de diversões, principalmente para as crianças neste mês de outubro, mas com atividades para todas as idades curtirem também”, afirma Patrícia Rodrigues, gerente de marketing do Shopping Estação.

Espaço Faz de Conta

Gratuito – Apresentações infantis do Teatro Dr. Botica com sessões às 14h e 16h (limitado por sessão).

Show de Mágica

Gratuito – Pocket Shows com sessões às 15h, 17h e 19h no lounge em frente à loja Renner (limitado por sessão).

Pintura e balões

Gratuito – As crianças que visitarem o shopping na data vão ganhar balões e vão poder curtir o espaço de pintura facial.

Expresso Estação

Uma aventura tecnológica que faz os passageiros viajarem “sem sair do lugar”. A Maria Fumaça, situada no Piso L1 do shopping, oferece uma experiência interativa e imersiva, que vai além da imaginação, proporcionando que crianças e adultos voltem a décadas passadas e conheçam os segredos da ferrovia estadual. A aventura leva os participantes para cem anos atrás, com narrativas sobre a região, riquezas da época, paisagens naturais, animais, trajeto e referências da Serra, como a ponte São João e o Pico Marumbi. Funciona de terça a domingo, das 13h às 18h.

Super Força HQ

O Super Força HQ da Maurício de Souza Produções é um espaço temático que une as quatro forças da natureza representadas pela Turma da Mônica. Tem circuito com túnel, labirintos, montinhos de escalada, trama de elásticos. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e o funcionamento é: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h. Crianças menores de 4 anos precisam estar acompanhadas de um adulto responsável. O regulamento completo está disponível no local.

Mr. Golf

As famílias também podem se divertir no minicampo de golfe. A atração é recomendada para maiores de quatro anos de idade, e há uma equipe treinada para ensinar e acompanhar o público. O ticket para uma rodada custa R$30,00 por pessoa.

Shopping Estação

Assistente de compras – o serviço está disponível de segunda a sábado, das 11h às 19h.

Funcionamento – no dia 12 de outubro, as lojas vão funcionar das 14h às 20h e as operações de alimentação das 11h às 22h.

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças

Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br