Todos os conceitos que norteiam a educação inovadora do Colégio Amplação, de Curitiba, foram resumidos na visita que Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, que comanda o canal “Desimpedidos”, do Youtube, fez à escola. Recebido pelos alunos do segmento jovem do colégio, o digital influencer se mostrou muito emocionado com a recepção. “É muita responsabilidade”, confessou.

Diálogo, alegria, foco, transformação, inspiração, aprendizagem, inteligência, interatividade, inovação e protagonismo, expressões gravadas na entrada da escola, ganharam vida e força, assim que Fred entrou no Amplação. “É a primeira vez que faço uma visita à escola. Estou impressionado com a receptividade dos alunos”, declarou.

Aos 30 anos, jornalista de formação, aficionado por futebol, dono de um carisma e empatia impressionantes, o digital influencer fez um “tour” pelo colégio, conhecendo cada cantinho onde a educação inovadora ganha espaço no Amplação. Também participou do desafio do Futmesa, concedeu entrevista ao ex-aluno Gabriel Thá, hoje estudante de jornalismo, e, com muita disposição, fez fotos, muitas fotos, no lounge da escola.

A diretora do Colégio Amplação, Gisele Pinheiro, deu as boas-vindas a Fred, destacando que ele é uma pessoa que inspira tantos jovens, com sua personalidade e protagonismo. “Sabemos que você inspira muitos jovens por meio do esporte, mas hoje, pela sua história de vida, queremos que nossos alunos e convidados conheçam algumas de suas habilidades e competências, que estão linkadas com nossa educação inovadora do nosso colégio”, ressaltou.



Na entrevista exclusiva concedida a Gabriel Thá, o digital influencer falou sobre sua infância, vivida na Vila Santa Catarina. Fez comentários acerca da faculdade de jornalismo e do sonho de ser jogador de futebol e sobre o canal “Desimpedidos”. Também fez observações quanto à importância dos estudos na vida das pessoas e como a persistência foi essencial em sua trajetória profissional. E para os jovens deu um recado: “Valorizem a escola que vocês frequentam. Aproveitem a oportunidade de estudar num local tão inovador e transformador”.