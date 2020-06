Nesta quinta-feira (4/6), as Feiras de Artesanato dos Bairros retomam o funcionamento presencial. As atividades haviam sido suspensas no dia 21 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. Depois de muito estudo e planejamento retornam com novas medidas de segurança. A primeira feira a retomar as atividades é a do Portão.

“Estamos tomando todas as precauções para que o retorno aconteça de forma segura e para isso pedimos a colaboração dos artesãos e da população para que sigam todas as normas estabelecidas”, diz Tangrian Cunico Santos, Coordenadora das Feiras de Artesanato.

Ainda segundo a coordenadora, a participação dos artesãos ocorre de forma facultativa e neste primeiro momento nem todas as feiras voltam a funcionar. É o exemplo da tradicional Feirinha do Largo da Ordem, que permanece fechada, mas com vendas on-line pelo https://feiradolargo.curitiba.pr.gov.br

É importante também apoiar o movimento que ganhou força nos últimos meses, o de valorizar e comprar produtos do comércio local, auxiliando na manutenção dos negócios dos pequenos produtores, comerciantes e artesãos.

Feiras que voltam a funcionar

Portão

Local: Praça Desembargador Armando Carneiro / Terminal do Portão

Dia da semana: Quinta-feira

Horário: 10h às 17h

*retornam 7 dos 9 artesãos que participam da feira

Pinheirinho

Local: Rua da Cidadania Pinheirinho

Dia da semana: Sexta-feira

Horário: 10h às 17h

*retornam 5 dos 13 artesãos que participam da feira

Cajuru

Local: Rua da Cidadania do Cajuru

Dia da semana: Sexta-feira

Horário: 17h às 22h

*retornam 9 dos 15 artesãos que participam da feira

Água Verde

Local: Rua Professor Brasílio Ovídio da Costa

Dia da semana: Sábado

Horário: 9h às 15h

*retornam 7 dos 25 artesãos que participam da feira

Juvevê

Local: Rua Alberto Bolinger / Próximo ao Estádio Couto Pereira

Dia da semana: Sábado

Horário: 8h às 13h

*retornam 18 dos 27 artesãos que participam da feira



Passeio Público

Local: Passeio Público

Dia da semana: Sábado

Horário: 8h às 13h

*retornam 9 dos 30 artesãos que participam da feira

Hauer

Local: Rua Miguel Poholink / Passarela do Hauer

Dia da semana: Sábado

Horário: 8h às 13h

*retornam 14 dos 15 artesãos que participam da feira

Sítio Cercado

Local: Rua Contenda / Próximo ao Terminal Sítio Cercado

Dia da semana: Sábado

Horário: 10h às 17h

*retornam 10 dos 20 artesãos que participam da feira

Santa Quitéria

Local: Praça Dr. Francisco Azevedo de Macedo

Dia da semana: Sábado

Horário: 8h às 13h

*retornam 5 dos 12 artesãos que participam da feira

Tatuquara

Local: Av. Pero Vaz de Caminha / esquina com Rua Enette Dubard

Dia da semana: Sábado

Horário: 10h às 17h

*retornam 7 dos 8 artesãos que participam da feira

29 de Março

Local: Praça 29 de Março

Dia da semana: Domingo

Horário: 8h às 13h

*retornam 2 dos 12 artesãos que participam da feira

CIC

Local: Terminal CIC

Dia da semana: quarta-feira

Horário: 10h às 17h

*retornam 4 dos 10 artesãos que participam da feira



Feiras que permanecem fechadas

Boqueirão, Ucrânia, Fazendinha, República Argentina, Jardim Botânico e Bacacheri.

Quem vive do artesanato comemora o retorno

Assim como muitos curitibanos, Geison Bezerra, 35 anos, ficou sem saber o que fazer com o início do isolamento social, já que a única fonte de renda familiar havia sido comprometida. Artesão desde a adolescência, ele vive do artesanato há dez anos, produzindo artigos com pedras naturais.

O participante da Feira do Pinheirinho, do Passeio Público e do Largo da Ordem precisou se reinventar e o início das vendas on-line foi um suspiro e segundo Geison, uma ferramenta essencial para os dias de hoje.

“Assim que coloquei minhas peças na loja virtual dos artesãos da Prefeitura logo começou a dar retorno, em seguida criei também uma página no Instagram, mudamos a nossa rotina e os nossos planos”, conta o artesão.

Apesar do novo modelo de negócios on-line, Geison comemora o retorno das atividades presenciais e conta que essa é a melhor coisa que está acontecendo nesses últimos 75 dias em que está em isolamento social.

“Aos poucos o curitibano vai entender que o novo normal é assim, um pouco nas lojas virtuais e um pouco nas feiras presenciais. E com todas as medidas sanitárias, acredito que será muito bom mesmo”, comemora Geison Bezerra.

Contatos: @gegeartelivre e https://feiradolargo.curitiba.pr.gov.br/geison-bezerra/842

Medidas de prevenção adotadas nas feiras

. A feira será considerada facultativa enquanto perdurar a Situação de Emergência no Município de Curitiba, considerada por Decreto Municipal

. Disponibilidade obrigatória de álcool gel 70% para o artesão e público em geral

. Evitar aglomerações de pessoas

. Será permitido apenas um artesão por barraca, respeitando a normativa de distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas e também nas filas do lado de fora, que deve ser organizada pelo artesão responsável pela barraca

. Uso obrigatório de máscaras de tecido

. Disponibilização de barracas de máscaras na feira

. Distanciamento entre as barracas seguirá croqui estabelecido pela coordenação

. Preferencialmente o material deverá ser embalado individualmente

. Barracas com alimentação gastronômica neste primeiro momento terão normas específicas.

. Presença continua de representante da Coordenação das Feiras de Arte e Artesanato/CTUR

**FIQUE EM CASA se você tem anemia, problemas respiratórios, é fumante, hipertenso, diabético, possui doença crônica ou tem mais de 60 anos.