Visando levar as ações da Prefeitura para as praças, foi realizada a primeira reunião com as lideranças e a comunidade visando buscar subsídios para elaborar o projeto “Feira nas Praças”. Com uma boa participação de lideranças foram discutidas e apresentadas as características da feira, como funciona de uma maneira geral e como participar.

Segundo o Coordenador de Assuntos Comunitários da Regional, Romar Antonio de Oliveira, atendendo as necessidades da comunidade em breve será iniciada a feira pois “Onde as famílias participam, os usuários de drogas e vândalos não ficam”.