A feira noturna da Praça Zumbi dos Palmares está crescendo. Inaugurada em janeiro deste ano, a feira acaba de ganhar mais duas barracas com opções gastronômicas e toda semana tem apresentações musicais.

Localizada no estacionamento da Praça Zumbi dos Palmares, com entrada pela Rua Lothário Boutin, próximo ao Hospital Municipal do Idoso, chegando a um total de 11 barracas, a feira funciona todas as quintas, das 16h às 21h. Para atrair mais público, os feirantes se cotizam para trazer apresentações musicais, normalmente a partir das 19h.

“O custo do artista é rateado entre os feirantes. Temos observado que o movimento tem crescido bastante”, contou Rafael Kuling, da Hamburgueria Banca do Bento, um dos entusiastas da ideia.

Nesta quinta-feira (11/8), a atração artística será levada pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC), através do programa Arte na Feira. Quem irá se apresentar na feira noturna será a Banda Lyra Curitibana, com um repertório de clássicos da MPB.

Hortifrútis e opções gastronômicas

As feiras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e comercializam especialmente hortifrutigranjeiros em ruas, praças e parques da cidade, em dias e horários pré-definidos.

Além das frutas e legumes, os moradores do Pinheirinho encontram também frios e laticínios, pescados, biscoitos, bolachas, doces, crepes, churros e pastel e salgados assados e fritos, sanduíches, cachorro-quente, macarrão, etc.

Pizza frita

Gleici Niedwieski, do trailer de salgados Família Niesky, está gostando muito do local.

“Nossos produtos estão sendo muito bem aceitos. Já temos uma clientela formada aqui na feira da Zumbi dos Palmares”, disse Gleici, que chegou à feira há dois meses.

A Família Niesky oferta coxinha de costela, de linguiça Blumenau com requeijão, pizza frita, espetinhos e bolinhos de carne.

Outra estreante é Espagueteria da Mamys, que serve pratos de macarrão com vários tipos de molho.

“O movimento aqui está sendo muito bom. As pessoas vêm jantar aqui. Nosso maior pico de atendimento é entre 18h30 e 19h”, relatou a atendente Nice Peternusso.

Diversão e lazer

Amanda Correia dos Santos, moradora do Pinheirinho, disse que está gostando muito da experiência de ter uma feira noturna próxima de sua casa.

Ela identificou a Feira Noturna da Praça Zumbi dos Palmares como um bom lugar para diversão e lazer, no trabalho de pesquisa feito para o curso de Educação Física da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

“É a primeira vez que estou vindo. Saí do trabalho e vim direto. Gostei muito porque tem lugar para sentar, tem segurança e variedade de gastronomia”, elogiou Amanda.